Песков: принцип кнута и пряника не смотивирует людей привиться от COVID-19

Использование принципа кнута и пряника для стимулирования вакцинации от коронавируса в России невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто нужно объяснять людям, что это в их интересах, что это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина»,— сказал он во время пресс-кола, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле конкретные меры по возможному ускорению вакцинации в России. Господин Песков добавил, что в мотивировании людей пойти сделать прививку огромную роль играют СМИ.

Представитель Кремля отметил, что темпы вакцинации от коронавируса в России не статичны, а имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. «Увеличиваются объемы производства вакцин, которые выходят в оборот и развозятся по регионам. Массовая вакцинация уже идет, но мы еще на начальном этапе, разворачивается работа, ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье»,— заявил Дмитрий Песков.

Вакцинация против коронавируса в России началась 18 января. Привиться можно препаратом «Спутник V» Центра имени Гамалеи, скоро начнет широко применяться вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Вакцинация в России является добровольной. Однако в регионах врачи и учителя периодически сообщают о «добровольно-принудительных» прививках. К настоящему времени привилось около 2,2 млн человек.

О том, может ли вакцинация стать обязательной,— в материале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».