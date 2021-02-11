Кремль: встреча Путина с главредами СМИ не связана с протестами

Встреча президента России Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ не связана с ростом протестной активности, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, такие мероприятия проводятся традиционно, чтобы прояснить какие-то вопросы в закрытом формате. Господин Песков выразил сожаление в связи с тем, что детали встречи были опубликованы в СМИ.

Журналисты обратили внимание, что обычно такие встречи проводятся в январе, сразу после Нового года. В этот раз общение с руководителями СМИ совпало с протестами в стране.

«Нет, конечно, никакой связи с незаконными акциями, никакой связи здесь нет. Встречи этой не было целый год. В прошлом году эта встреча не состоялась, и поэтому, собственно, давно искали подходящий момент, когда встречу провести. Хотя бы в таком режиме, нетрадиционном, в формате видеоконференции»,— заявил господин Песков во время пресс-колла.

«По времени… сейчас еще все-таки начало года, и обилие событий в минувшем году, стремительно развивающиеся события в этом году, конечно, стали хорошей палитрой для того, чтобы быть обсужденными на такой встрече»,— сказал пресс-секретарь.

По его словам, встреча касалась «самого широкого круга вопросов», и президент отвечал «исчерпывающе и детально». «Они (встречи со СМИ.— “Ъ”) традиционно проводятся для того, чтобы руководители СМИ, те, кто определяют редакционную политику, могли разобраться полностью с какими-то вопросами, которые им кажутся неясными или недообъясненными»,— заявил Дмитрий Песков.

«К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, слили просто какую-то часть беседы своим коллегам. Мы в этой связи сожалеем, действительно, пресса была на основе off the record, без цитирования. Собственно, такой режим позволяет именно в предельно откровенной атмосфере разобраться с теми вопросами, которые оставались неясными, но еще раз повторяю: мы сожалеем, что некоторые участники слили информацию об этой беседе своим коллегам. Это не укрепляет атмосферу нашего доверия»,— сказал Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что Кремль обдумает идею общения Владимира Путина с журналистами по телефону. У СМИ сейчас нет возможности общаться с главой государства на фоне пандемии.