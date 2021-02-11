Кремль обдумает идею общения Путина с журналистами по телефону

В Кремле обсудят возможность краткого общения президента Владимира Путина по телефону с журналистами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. У СМИ сейчас нет возможности общаться с главой государства на фоне пандемии.

«Мы обязательно обратим на это внимание, и мы обратимся к президенту с просьбой использовать какие-то те или иные очень содержательные мероприятия с тем, чтобы потом такие, может быть, быстрые телефонные брифинги можно было делать»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Он также надеется, что в обозримом будущем можно будет вернуться к «привычному, обычному образу жизни и работы».

Последний раз журналисты смогли полноценно общаться с президентом во время большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года.