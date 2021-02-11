Городской департамент культуры перешел в ведение нового замглавы города

Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми перешел в подчинение замглавы города по социальным вопросам Алексея Грибанова. Соответствующее постановление врио главы города Алексея Демкина опубликовано на сайте мэрии. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что ранее департамент культуры относился к социальному блоку, затем подчинялся напрямую главе города, а сейчас принято решение, что его будет вновь курировать «социальный» замглавы.

Напомним, Алексей Грибанов приступил к работе в должности замглавы Перми по социальным вопросам 29 января. До этого господин Грибанов занимал пост вице-спикера городской думы.