Туристический поезд «Императорский маршрут» из Екатеринбурга в Алапаевск запустят с 20 февраля

Специальный туристический поезд «Императорский маршрут», охватывающий места пребывания членов царской семьи в последние годы их жизни, начнет курсировать по маршруту Екатеринбург — Алапаевск с 20 февраля, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

«Императорский маршрут» будет курсировать по выходным дням по специально разработанному расписанию с минимальным количеством остановок. Время в пути составит 2 часа 55 минут. Отправление из Екатеринбурга в 08:29, из Алапаевска — в 18:56. Совершить поездку можно будет только в рамках экскурсии.

«В вагоне организована фотозона, имитирующая интерьер времен российского императора, для фотографии можно примерить исторические костюмы. В поездке пассажиры могут воспользоваться аудиогидом и прослушать подробный рассказ о династии Романовых»,— говорится в сообщении.

Пассажирский вагон поезда оснащен системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетами, информационным табло, видеомониторами, мягкими креслами с откидными столиками, персональными розетками и аудиомодулями, также созданы условия для путешествия маломобильных пассажиров. Вагон приобретен АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) в лизинг при поддержке правительства Свердловской области.

Напомним, бывший российский император Николай II вместе с членами семьи и прислугой был расстрелян большевиками в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Практически одновременно в Алапаевске были убиты другие представители Дома Романовых, среди которых — Великая княгиня Елизавета Федоровна и нескольких князей.

«Императорский маршрут» разрабатывается для туристов, интересующихся событиями, связанными с судьбой членов Дома Романовых. Первый поезд, оформленный в фирменном стиле проекта, СвЖД запустила в 2018 году на пригородном направлении Тюмень – Тобольск. Состав сформирован из вагонов, приобретенных в лизинг СПК при поддержке правительства Тюменской области. Ежегодно он перевозит более 100 тыс. пассажиров.

Ирина Пичурина