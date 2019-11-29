Для «Императорского маршрута» по Уралу создают брендированный вагон

В Свердловской области ведется работа по созданию брендированного вагона для «Императорского маршрута», сообщила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова на совещании с участием председателя наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Громовой. «Вагон повышенной комфортности находится в стадии изготовления, мы надеемся, что в Царские дни сможем доставить гостей по маршруту в брендированном вагоне»,— сообщила она.

Напомним, «Императорский маршрут» разрабатывается для туристов, интересующихся событиями, связанными с судьбой членов Дома Романовых. Он включает посещение Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга и Алапаевска.

Госпожа Громова отметила, что в «Императорский маршрут» на территории Свердловской области могут быть включены дополнительные объекты показа. «Здесь существуют потрясающе интересные места, связанные с паломничеством царской семьи, в частности, это Верхотурье. И мы очень хотим, чтобы туристов, в том числе, детей и пожилых людей безопасно и с комфортом перевозили брендированные вагоны. Это оптимальный способ передвижения»,– сказала она. По ее мнению, длительность маршрута можно увеличить с трех до пяти дней.