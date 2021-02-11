МегаФон выходит на рынок телеком-услуг Узбекистана

Российский телеком-оператор совместно с партнёрами создаёт совместное предприятие — Digital Holding. В него войдут лидер телекоммуникационного рынка Узбекиста Ucell, активы USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. СП сосредоточится на формировании телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами.

Digital Holding получит в собственность долю в размере 100% уставного капитала оператора Ucell. Российская сторона инвестирует в предприятие 100 миллионов долларов, а также а также внесёт USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Для вхождения в совместное предприятие «ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создали компанию «Диджитал Инвест», доли в которой распределились по 50% у обеих сторон.

Финализация сделки произойдет в течение 2021 года.

По словам гендиректора МегаФона Геворка Вермишяна, Узбекистан — один из самых перспективных рынков СНГ. За последние десять лет республика показала более чем трёхкратный рост абонентов сотовой связи.

«Мы не планируем серьёзных структурных изменений внутри Ucell в 2021 году, а, скорее, сфокусируемся на поиске синергий и внедрении лучших реализуемых практик в Ucell для роста его бизнеса», — говорит Вермишян.

Напомним, МегаФон работает во всех сегментах телеком-рынка в России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Ucell — узбекский оператор сотовой связи, на 100% государственная компания. За минувших два года Ucell с 8 миллионами абонентов стала лидером на рынке сотовой связи Узбекистана. Ucell — пионер стандарта 5G в Узбекистане.