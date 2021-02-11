Российская экономика ищет кадры

Восстановление российской экономики оказалось под угрозой — сказывается нехватка рабочей силы. Как пишет Bloomberg, эта проблема будет тормозить рост ВВП еще как минимум 10 лет. Экономика недополучит сотни миллиардов рублей в год. Девелоперы жалуются на отток мигрантов, в других отраслях наблюдается нехватка квалифицированных рабочих. Как бизнес решает проблему и кто от этого выиграет? Об этом — Сергей Гусев.

После пандемического 2020 года и правительство, и граждане ждут восстановительного роста экономики. Но с этим есть одна проблема — не совсем ясно, кто будет его обеспечивать. В стране не хватает рабочих рук любой квалификации. Пожалуй, громче всех на это жалуются девелоперы: трудовые мигранты разъехались и не могут вернуться из-за пандемии. Даже повышение зарплат на десятки процентов не всегда помогает, говорит партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт:

«Решить по-другому вопрос ты не можешь. На Дальнем Востоке проекты, где работали китайцы, вести невозможно. Наши партнеры решали, перебрасывать ли их с других объектов, затягиваются сроки, ты не можешь сдать все вовремя. Действительно, растет стоимость услуг, просто нужно закладывать в проект, что такая проблема может быть. Вообще, с квалифицированными рабочими профессиями есть проблема — это работа, которая требует усидчивости, внимания, навыка».

Строительные компании с прошлого года лоббируют смягчение правил въезда для трудовых мигрантов. Кажется, успешно, по крайней мере, в правительстве активно дискутируют на эту тему. Но страдают и другие отрасли. По данным Superjob, в разы выросло число вакансий для курьеров, водителей и работников ЖКХ.

Впрочем, одни мигранты росту экономики не помогут. По данным портала Econs.online, с 2007 года число трудоспособных россиян уменьшилось почти на 10 млн. К тому же повышается и средний возраст работников. Все это ограничивает рост российского ВВП примерно 1% в год, считает руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова: «Это совершенно не пандемическая проблема, а чисто внутрироссийская. Страны, которые сталкиваются с демографическим ограничением, стараются улучшить качество технологий, повышают производительность.

У нас, к сожалению, был не только демографический провал, но и недостаточные инвестиции, в частности, в высокие технологии».

Но даже на технологичные места, которые все-таки удалось создать, все равно нанимать некого. Бизнес в самых разных сферах жалуется, что среди сотни соискателей находятся единицы действительно квалифицированных сотрудников. Отчасти предприниматели могут винить в этом самих себя, полагает проректор Финансового университета Александр Сафонов. По его мнению, многолетняя экономия на зарплатах мало мотивирует работников повышать квалификацию:

«Мы уже такой эксперимент проводили в 90-х. Большое количество рабочих с супервысокой квалификацией уходило с оборонных предприятий, в том числе из ракетной отрасли. И когда удалось восстановить спрос со стороны государства, работать оказалось некому. Сейчас мы просто видим повторение: подготавливаем высококвалифицированные кадры, но из-за того, что на рабочих местах им не готовы предоставлять достойную заработную плату, они уходят в другие отрасли, но за чуть меньшие деньги, с меньшим уровнем ответственности».

Впрочем, все эти проблемы на руку российским наемным работникам, отмечает руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова: «Все стараются, конечно, зарплаты увеличивать не такими темпами. Но то, что в момент, когда все было закрыто, зарплаты в строительстве, например, росли, — это показатель. Как только все восстановится, спрос на людей возрастет очень быстро и резко. Сейчас как раз время искать работу и ставить свои требования, которые могут быть выше, чем вы могли попросить год назад, например».

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Как писало агентство Bloomberg, пока в страну не вернутся мигранты, приятная для россиян тенденция на рост заработных плат сохранится. Заодно и бизнес получит платежеспособный спрос. Но сможет ли это само по себе запустить экономический рост? Этот вопрос остается открытым.