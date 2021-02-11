Консенсус-прогноз для России пошел на снижение

Обновленный макроэкономический консенсус-прогноз для России от аналитиков FocusEconomics (основан на данных 47 российских и зарубежных аналитических центров, инвестбанков и рейтинговых агентств) незначительно ухудшен как на 2021-й, так и на 2022 год. В этом году теперь ожидается рост на 3% против 3,1% в декабрьском прогнозе, в 2022-м — на 2,4% против 2,3%. Эти оценки соответствуют нижней границе прогноза ЦБ, сделанного в декабре 2020 года, и заметно ниже текущего прогноза Минэкономики, который предполагает рост российского ВВП на 3,3% в 2021 году и на 3,4% в 2022-м.

Аналитики FocusEconomics отмечают, что к росту в годовом выражении экономика РФ вернется во втором квартале 2021 года — и основной причиной такой динамики будет низкая база 2020 года. В 2022 году восстановление будет происходить за счет повышения внутреннего спроса, который будут стимулировать фискальная и монетарная политика, а также восстановление рынка нефти. Рисками такого прогноза являются волатильность цен на нефть и геополитические события. Разброс прогнозов указывает на высокий уровень неопределенности: от прироста ВВП в 2021 году всего на 1% (Swedbank) до 5% (Goldman Sachs).

Как ранее заявил в Госдуме глава Минэкономики Максим Решетников, темпы экономического роста РФ без принятия дополнительных мер составили бы до 2030 года в среднем 2% в год, а благодаря им увеличение доходов населения, инвестиций и экспорта позволит России расти больше чем на 3% в год (см. “Ъ” от 10 февраля).

Прогнозисты же из панели FocusEconomics предполагают постепенное замедление темпов роста к 2025 году до 1,9% — они будут ниже, чем в среднем по миру и по странам Восточной Европы (см. график). Примечательно, что они не видят потребительский спрос движущей силой среднесрочного роста российской экономики. Темпы его увеличения вплоть до 2025 года будут заметно уступать динамике чистого экспорта и инвестиций. Последние также не являются функцией частного спроса, а растут на фоне увеличения доли госдолга в ВВП и дефицита бюджета. Однако уже с 2022 года импорт будет расти быстрее экспорта, сжимая профицит торговли и увеличивая давление на курс рубля. Вместе с этим будет устойчиво ухудшаться динамика реальных зарплат и внутреннего спроса, ожидают эксперты.

Алексей Шаповалов