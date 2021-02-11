Крупнейшие торговые сети отрицают проблемы с закупкой бананов

У крупных торговых сетей — «Ашана», «Магнита», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик») — нет проблем с поставками бананов, заявили их представители. Они также не видят роста закупочных цен.

Ранее другие участники рынка сообщили “Ъ” о сложностях при закупке бананов из Эквадора. Неурожай в стране, высокий спрос и задержки с поставками привели к нехватке бананов и росту оптовых цен почти на 40%. В результате стоимость фрукта поднялась с 60 до 82 руб. за кг.

«Собственные импортные поставки бананов стабильны, так как Х5 сотрудничает сразу с пулом различных производителей. Роста закупочных цен на бананы не наблюдаем, так как за счет развития инструментов собственного импорта, мы сделали все, чтобы не допустить роста цен»,— рассказал представитель X5 Retail Group.

В «Ашане» также заявили, что не испытывают проблем с закупками и поставками бананов. «Цены находятся на прежнем уровне»,— сообщил ритейлер.

«Почти весь плановый объем продаж компании на 2021 год обеспечен гарантированными поставками»,— сказали ТАСС в «Магните».

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) агентству сообщили, что крупные торговые сети работают с несколькими поставщиками, что гарантирует поставки товаров. «Запасы торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса»,— заявили в организации.

При этом во «Вкусвилле» “Ъ” рассказали, что из-за неурожая в Эквадоре образовался дефицит. Сложности могут сохраняться примерно до апреля, уточняют там.

В сети «Верный» добавили, что на стоимость бананов также влияют задержки поставок. Так, в порту Санкт-Петербурга не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами, что привело к дефициту.

Подробнее о ситуации с бананами — в материале “Ъ” «В сетях забананили импорт».