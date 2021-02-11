Ритейлеры столкнулись с проблемами при закупке бананов из Эквадора

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов из Эквадора, сообщили “Ъ” участники рынка. Неурожай в стране, высокий спрос и задержки с поставками привели к нехватке бананов и росту оптовых цен почти на 40%. В результате стоимость фрукта поднялась с 60 до 82 руб. за килограмм.

Наличие проблемы подтвердил собеседник в одном из импортеров фруктов. Он сообщил о снижении сбора урожая в Эквадоре из-за неблагоприятных погодных условий, а также об активности вулкана Сангай, который повредил плантации.

Информацию о нехватке бананов также подтвердил источник в федеральной сети. По его прогнозу, ситуация может улучшиться в течение нескольких недель. Во «Вкусвилле» заявили, что сложности с поставками могут сохраняться примерно до апреля.

В четвертом квартале 2020 года импорт бананов в Россию сократился примерно на 3,6%, до 391,2 тыс. т год к году. Статистики за 2021 год в базе Федеральной таможенной службы пока нет.

Подробнее — в материале “Ъ” «В сетях забананили импорт».