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Ахтубинскому району выделили средства на ремонт систем водоснабжения

В Астраханской области на капитальный ремонт водопровода в Ахтубинском районе направили 110 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

При нормативной эксплуатации в 25 лет водопровод Ахтубинского района служит 40 лет. Также в поселке Нижний Баскунчак сложилась критическая ситуация с обеспечением населения питьевой водой. В связи с многочисленными авариями отсутствует давление на магистральном водопроводе. Губернатор Игорь Бабушкин отметил, что в районе необходим капитальный ремонт, а не латание дыр, и поручил выделить средства на эти цели.

Кроме того, поселку направят 15,8 млн руб. на замену двух котлов для восстановления нормальной работы котельной.

Мария Шахрай


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