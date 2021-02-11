В Новосибирской области праймериз ЕР пройдут в мае в электронном формате Прием документов от кандидатов начнется в конце марта

Праймериз перед предстоящими осенними выборами, в том числе и в Госдуму, реготделения «Единой России» в Новосибирской области состоятся в мае этого года. Как уточнил “Ъ-Сибирь” первый заместитель секретаря реготедления партии Андрей Панферов, прием документов от кандидатов начнется в конце марта и продлится в течение месяца, само голосование будет идти неделю.

«В прошлом году перед выборами в горсовет и парламент у нас праймериз также проходили в электронном формате, но в режиме теста, из-за ситуации с коронавирусом»,— уточнил господин Панферов.

О том, что праймериз могут пройти электронно представители партии заявляли в октябре 2020 года, однако не исключали возможность использования смешанного формата. Тогда сообщалось, что окончательный выбор будет зависеть от эпидситуации.

Осенью 2021 года, помимо выборов в Госдуму, пройдут избирательные кампании представительных органов муниципальных образований. Всего будет замещено более 160 мандатов.

Юлия Сасевич