В 2021 году из Кольцово будут выполняться 22 субсидируемых рейса

В 2021 году из международного аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») запланировано выполнение 22 субсидируемых рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта. Субсидии, выделяемые из федерального и региональных бюджетов, будут предоставляться авиакомпаниям, выполняющим рейсы по межрегиональным направлениям. Отмечается, что по количеству субсидируемых рейсов Кольцово занимает лидирующие позиции в стране.

Так, рейсы будут выполняться в Барнаул, Белгород, Братск, Ижевск, Калугу, Киров, Магнитогорск, Мурманск, Надым, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Салехард, Тамбов, Ульяновск, Уфу, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Нижний Новгород, Саратов и Ростов-на-Дону. Полеты по данным маршрутам будут выполнять авиакомпании Red Wings, «Ямал», «Руслайн» и «Азимут».

На софинансирование 13 субсидируемых рейсов из Екатеринбурга свердловские власти планируют потратить 250 млн руб. На оставшиеся рейсы будет выделено более 1,2 млрд руб. из федерального бюджета, а также из бюджетов других регионов страны.

Напомним, по итогам 2020 года, Кольцово обслужил 3,55 млн человек, что на 44% ниже показателей 2019 года, сообщила пресс-служба аэропорта. Из них внутренними направлениями воспользовались 3,21 млн пассажиров (91% пассажиропотока), внешними — 332,8 тыс. человек.