Пассажиропоток Кольцово в 2020 году снизился на 44% На международных направлениях падение составило 84%

По итогам 2020 года, екатеринбургский аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») обслужил 3,55 млн человек, что на 44% ниже показателей 2019 года, сообщила пресс-служба аэропорта. Из них внутренними направлениями воспользовались 3,21 млн пассажиров (91% пассажиропотока), внешними — 332,8 тыс. человек. Так, снижение пассажиропотока в международном секторе составило 84%, во внутреннем — 25%.

В течение года в Кольцово было совершено 21,7 тыс. вылетов. В пятерку наиболее популярных направлений полетов в ушедшем году вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар. Отмечается, что четверть всего внутреннего пассажиропотока пришлась на южные направления.

«В ушедшем году на рейсах в Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу и Геленджик обслужено 859,2 тыс. человек, что сопоставимо с показателями 2019 года. Более 55% пассажиропотока аэропорта пришлось на региональные маршруты в обход Москвы», — отметили в пресс-службе.

Илья Смирнов