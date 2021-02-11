ВК «Ярославич» узнал соперников по «Финалу шести»

Ярославский волейбольный клуб «Ярославич», вышедший напрямую в «Финал шести», став победителем западной группы предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А», узнал своих соперников по финальной части соревнований.

Кроме «Ярославича» напрямую в финал вышла и пермская «Кама», став победителем восточной группы. Еще четыре команды попали в финал после стыковых отборочных матчей, в которых участвовали команды, занявшие места со второго по пятое в своих группах. В результате в финальную часть турнира прошли команды «МГТУ» из Москвы, «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, «Нова» из Новокуйбышевска и «Искра» из Московской области.

«Финал шести» пройдет в два круга. Матчи первого состоятся в Перми с 16 по 21 февраля. Игры второго круга будут проходить в Ярославле с 8 по 14 марта. «Ярославич» первую встречу в финале проводит 16 февраля с подмосковной «Искрой».

Антон Антонов