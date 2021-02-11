Правительство Хакасии простило муниципалитетам 747 млн рублей долгов за 10 лет

Правительство Хакасии списало муниципалитетам 99% долгов перед республиканским бюджетом на сумму 747,06 млн руб., сообщила пресс-служба регионального минфина в четверг.

Уточняется, что эти деньги муниципалитеты смогут направить на социально значимые расходы.

По данным правительства, долг муниципальных образований по республиканским кредитам формировался в течение 10 лет. Задолженность перед региональным бюджетом составляла около 30% долговой нагрузки муниципальных образований.

Как уточнили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе минфина, муниципалитеты привлекали бюджетные кредиты на покрытие дефицита местных бюджетов.

Дарья Решетникова