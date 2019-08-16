Объединение АО «Удмуртавтодор» и ДП «Ижевское» завершат в 2020 году

Власти Удмуртии планируют завершить объединение АО «Удмуртавтодор» и АО «Дорожное предприятие Ижевское» в 2020 году для принятия решения о продаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьера республики Ярослава Семенова. Господин Семенов отметил, что в настоящее время прорабатываются вопросы оптимизации обоих предприятий.

Ранее сообщалось, что объединенное предприятие, создающееся на базе ДП «Ижевское» и ГУП «Удмуртавтодор», будет продано только профильному инвестору. Как считают в правительстве Удмуртии, инвестору интереснее купить весь рынок, чем приобретать дорожные активы региона по одному. «Сейчас сложно говорить о конкретной стоимости. Но точно оба актива стоят не больше 1 млрд руб. Нас устраивает цена от 3 млрд руб. и выше. У нас масса дорог в жутком состоянии — 4,5 млрд руб. необходимо на их реконструкцию»,— сказал тогда глава республики Александр Бречалов.