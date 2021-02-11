Новосибирский депутат предложил в 2022 году ввести в городе продуктовые карты

В 2022 году на территории Новосибирска могут быть введены продуктовые карточки для малоимущих. Инициатором предложения стал депутат горсовета Антон Тыртышный.

По его словам, сейчас формируется рабочая группа для проработки вопроса. В нее, помимо него, вошли уже два депутата горсовета. Также на этой неделе планируется направить обращения в департаменты информатизации и социальной политики и управление потребительского рынка мэрии для делегации их представителей в рабочую группу.

«В каком виде и как это все будет реализовываться, мы будем обсуждать в рамках рабочей группы, определимся, какое количество денег на эти цели необходимо направить. Юридически и технологически это реализовать можно»,— рассказал “Ъ-Сибирь” господин Тыртышный.

Сейчас в Новосибирске многодетным семьям и одиноким пенсионерам муниципалитет закупает продуктовые наборы (в состав входят: макаронные изделия, разные крупы, сахар, масло, консервы, чай и пр.).

В конце прошлого года с инициативой ввести продуктовые карты выступила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. По ее словам, причинами для предложения послужили повышение цен на базовые продукты, снижение зарплат и рост безработицы.

Подробнее о том, в каких регионах отмечен резкий рост числа безработных, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Пандемия осела на рынке труда».

Артем Шпек