Одиночные пикеты посмотрят в Страсбурге

Как стало известно „Ъ“, в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), штаб-квартира которого расположена во французском Страсбурге, направлены жалобы семи жителей Казани. Все они в 2020 году проводили одиночные пикеты. Однако российские суды посчитали такие акции массовыми. Юристы связывают это с пандемией COVID-19, из-за которой в Татарстане не проводили крупных акций, поэтому внимание полиции привлекли одиночные пикеты.



О том, что в ЕСПЧ направлены жалобы казанских активистов, „Ъ“ сообщил юрист «Апологии протеста» Данил Нургалеев, который помогал с оформлением обращений. Заявители считают, что российские власти нарушили их права на выражение мнения, свободу и личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство и иные, гарантируемые Европейской конвенцией о защите прав человека. При этом в большинстве случаев заявители были наказаны за проведение одиночных пикетов. Они по закону могут проводиться без какого-либо уведомления властей.

В частности, в Страсбург обратился председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин, который 15 мая у здания военкомата Приволжского района пикетировал против обязательного призыва. Полицейские сочли это массовым мероприятием, поскольку акцию на камеру снимала его соратница. Суд назначил господину Зинатуллину 30 часов обязательных работ.

В жалобе «яблочника» сказано, что власти «необоснованно» привлекли его к ответственности: «Власти не проявили терпимость к действиям заявителя по участию в мирном и законном публичном мероприятии». В обращении отмечается, что в судах не было доказано, что была «неотложная общественная потребность» ограничить Руслана Зинатуллина в праве выразить свое мнение.

Четверо жителей Казани пожаловались на преследование за проведение одиночных пикетов в поддержку Алексея Навального. Акция прошла на улице Баумана 21 августа (на следующий день, когда оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву, и он впал в кому). Тогда полиция задержала Алексея Боярова, Дмитрия Блюма, Тимура Тухватуллина и Эльвиру Бутакову. Они проводили сменяемые одиночные пикеты с плакатами «Путин отравляет Навального», «Россия! Защити себя. Выходи спасать Навального», «Я/мы Навальный». Суд посчитал, что это был массовый пикет, который требует согласования с властями. В результате молодым людям назначили от 20 до 30 часов обязательных работ, а госпоже Бутаковой — штраф в размере 10 тыс. руб. Активисты утверждают, что власти вмешались в их право проводить мирные собрания.

Также в Страсбургский суд поданы жалобы Джульетты Магомеднабиевой и Андрея Бояршинова, которые 1 августа выходили на акцию в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Девушке назначили 20 часов обязательных работ, а господина Бояршинова арестовали на семь суток. Такие наказания за мирную акцию «не были необходимыми в демократическом обществе», указали заявители в жалобах.

Стоит отметить, что все указанные акции проходили в период пандемии COVID-19. Однако в Татарстане ограничения на проведение одиночных пикетов не вводились. Данил Нургалеев отмечает, что практика привлечения за одиночные пикетирования началась в Татарстане еще в 2019 году, а в прошлом году была продолжена под предлогом пандемии. «Крупных акций не было. Поэтому одиночные пикеты не могли не привлечь внимания полиции, которая всячески пыталась сделать из них массовые мероприятия. К тому же следует учитывать нетерпимость властей к публичным мероприятиям»,— отметил юрист.

Кирилл Антонов