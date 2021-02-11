Реформа банкротства продвинулась к одобрению

На фоне критики комплексного законопроекта о реформировании института банкротства со стороны юридического сообщества, арбитражных управляющих и бизнеса его вынесение на совещание у президента выглядело попыткой заручиться политической поддержкой инициатив на высшем уровне. Сейчас документ повторно направлен в президентское государственно-правовое управление (ГПУ), которое ранее уже его критиковало. Тем не менее в Белом доме надеются, что законопроект будет принят уже в весеннюю сессию Госдумы.

Основным вопросом совещания президента с членами правительства было заявлено «совершенствование института банкротства». Обсуждение прошло в закрытом режиме, но из последовавших заявлений первого вице-премьера Андрея Белоусова стало понятно, что речь шла о комплексном законопроекте Минэкономики. Напомним, этот проект готовится ведомством с 2019 года по поручению президента и нацелен на повышение шансов должников на восстановление их платежеспособности (см. “Ъ” от 17 марта 2020 года).

Для этого Минэкономики предлагает сократить сроки и издержки на проведение процедур банкротства, отказавшись от наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления. Вместо них планируется ввести новую процедуру реструктуризации долгов. При возможности восстановления платежеспособности компании-должника можно будет подать заявление о реструктуризации долгов. В случае его удовлетворения утверждается план реструктуризации на четыре года с возможностью продления.

Таким образом, наряду с возможностью заключить мировое соглашение в предложенной Минэкономики схеме остаются всего две процедуры — реабилитационная и ликвидационная.

Блок поправок касается процедуры отбора арбитражных управляющих (АУ), работу которых будут оценивать по балльной системе, и деятельности саморегулируемых организаций АУ.

Ранее первую версию законопроекта раскритиковало ГПУ, отметившее, что документ требует существенной переработки. После нее в начале февраля правительство вновь направило документ на рассмотрение президентских юристов, однако, как указывает теперь Ассоциация юристов в сфере ликвидации и банкротства (АЮЛБ) в письме начальнику ГПУ Ларисе Брычевой, в новой версии концептуальные замечания управления не учтены. Есть замечания и у ассоциации — в частности, эксперты критикуют идею заранее исключить из числа заинтересованных по отношению к банкроту лиц (их права в деле ограничиваются) Российскую Федерацию, субъекты РФ, муниципалитеты и госкорпорации. Такой подход, полагают в АЮЛБ, будет ущемлять права кредиторов организаций, контролируемых этими субъектами, и снизит качество управления такими должниками. Поправки, как отмечает АЮЛБ, не разъясняют, как поступать суду в случае наличия заявлений как о признании банкротом, так и о введении реструктуризации в отношении одного и того же лица.

Не поддержали доработанный документ и арбитражные управляющие, отмечавшие, что поправки могут уничтожить саморегулирование арбитражного управления (см. “Ъ” от 28 января), а также крупный бизнес. Как ранее сообщали «Известия», Российский союз промышленников и предпринимателей в письме в Минэкономики отметил, что в документе по-прежнему содержится множество новелл, которые не только не улучшают действующее регулирование, но, напротив, нарушают баланс интересов должников и кредиторов, а также могут увеличить количество злоупотреблений и снизить эффективность банкротных процедур.

На этом фоне рассмотрение вопроса о реформировании банкротства на уровне президента выглядело скорее как попытка заручиться его политической поддержкой.

О важности документа говорил Андрей Белоусов. Он напомнил, что за 20 лет законодательство о банкротстве безнадежно устарело: «Мало того, сложился целый вид теневого бизнеса, который эксплуатирует те пробелы, которые, собственно, образовались за эти годы. Это, я бы сказал, "квазирейдеры"». В результате их деятельности, по словам чиновника, только в минувшем году кредиторы не получили около 3 трлн руб., причитавшихся им. Законопроект, отметил Андрей Белоусов, носит «революционный характер», и в правительстве надеются, что он будет принят Госдумой в весеннюю сессию.

Евгения Крючкова, Анна Занина