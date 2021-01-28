Претензии профессионального характера

Как стало известно “Ъ”, объединение арбитражных управляющих выступило с критикой проекта Минэкономики о масштабной реформе банкротства. По мнению арбитражных управляющих, доработанные в январе поправки не учитывают всех замечаний государственно-правового управления (ГПУ) президента, подвергают риску независимость АУ и в предлагаемом виде могут лишь «дестабилизировать экономику страны», а также «уничтожить саморегулирование арбитражного управления».

Национальный союз профессионалов антикризисного управления (НСПАУ, нацобъединение, куда входит более 50% саморегулируемых организаций АУ) 22 января направил замглавы Минэкономики Илье Торосову замечания (есть у “Ъ”) к поправкам министерства к закону о банкротстве, касающиеся в том числе и работы управляющих. Часть претензий союза совпадает с высказанными ранее ГПУ, которые так и не были устранены.

Так, внедрение системы баллов, влияющих на отбор АУ для участия в банкротном деле, по мнению союза, направлено не на оценку их работы, а на «ограничение количества процедур», в которых они могут участвовать, и «создает лишь видимость выбора независимого управляющего». Критикуют в союзе и замену ежемесячных выплат вознаграждения АУ на разовую после завершения процедуры. Это создает коррупционные риски и «лишает АУ самостоятельности и независимости»: неясно, где ему брать средства для проведения процедуры, и в итоге «АУ будет вынужден либо уйти, либо искать "инвесторов"», считают в НСПАУ.

Недовольно нацобъединение и предложением передать его полномочия по разработке стандартов деятельности управляющих Минэкономики: оно «противоречит концепции саморегулирования и механизму "регуляторной гильотины"». Кроме того, поправки предусматривают сокращение числа членов СРО АУ до 10–20 при объеме компенсационного фонда в 50–200 млн руб., а для обеспечения такого «покрытия» в СРО должно входить не менее 100 человек (как сейчас), и даже в этом случае ни одна из действующих СРО не сможет предложить АУ для банкротства среднего и крупного бизнеса: объемы их фондов не превышают 80 млн руб. Не согласен НСПАУ и с возможностью выплат одному кредитору объема всего компфонда СРО (сейчас лимит — 50%) — фонд будет исчерпан и СРО окажется под угрозой ликвидации.

С этим тесно связана и проблема страхования ответственности АУ (фонд не компенсирует все убытки) — ее поправки не затрагивают. При этом при наличии требования страхования ответственности АУ в законе страховщики либо отказывают, либо «поднимают цены на услуги до немыслимых размеров», указывает НСПАУ. Так, в начале 2021 года тарифы для АУ выросли вдвое, а страховки часто не выплачиваются из-за банкротства страховщиков. Союз предлагает сделать страхование ответственности АУ обязательным с регулируемыми тарифами.

В Минэкономики “Ъ” подтвердили получение письма союза, пояснив, что замечания рассматриваются, а проект дорабатывается. Опрошенные “Ъ” банкротные специалисты по-разному оценивают критику НСПАУ. Как отмечает глава Общероссийского профсоюза АУ Михаил Василега, вопрос страхования — острый и может усугубиться из-за отзыва в декабре 2020 года лицензии у ООО РИКС (страховщика около половины всех АУ) — его крах повлечет проблемы и для СРО, и для кредиторов. Решение он видит в создании механизма, аналогичного выплатам РСА за компании, ушедшие из ОСАГО.

Руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский считает, что страхование ответственности АУ не может быть обязательным, а многие СРО видят альтернативу в идее увеличить компфонд или создать спецфонд. По мнению же главы Банкротного клуба Олега Зайцева, участвовавшего в разработке поправок, одна из причин высоких тарифов для АУ — большой риск из-за частых нарушений с их стороны, и проект призван его снизить. Сформировать компфонд на 50 млн руб., по его мнению, могут и десять членов СРО — это «подтвердит опытность и ответственность АУ».

Господин Зайцев не согласен и с критикой системы баллов — они «замеряют объективную эффективность» работы АУ, так как рассчитываются из доли погашенных долгов, снижения цены имущества на торгах и срока процедуры. Но есть и риски. Большинство дел о банкротстве юрлиц ведут команды, имеющие возможность взять несколько дел, сулящих приличное вознаграждение, и вести остальные в «нагрузку» бесплатно, рассказывает господин Олевинский. Но при внедрении случайного выбора АУ на основе баллов, предупреждает он, такие «нагрузочные» дела не будут брать из-за отсутствия средств.

Анна Занина, Евгения Крючкова