МИД ФРГ заявил о негативных последствиях отказа ЕС от «Северного потока-2»

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что отказ от строительства газопровода «Северный поток-2» может повлечь нежелательные «геостратегические последствия» для Европы. В частности, по его словам, это ослабит рычаги влияния ЕС на Россию.

«Тот, кто в принципе ставит под вопрос "Северный поток-2", должен также задуматься о том, какие как минимум геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы»,— сказал министр в Бундестаге на выступлении, посвященном отношениям с Москвой (цитата по ТАСС).

На слушания по теме «Северного потока-2» был экстренно вызван вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, который в это время участвовал в совещании по коронавирусу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Летом немецкая газета Die Zeit писала, что правительство ФРГ готово направить США €1 млрд за отказ от противодействия строительству и работе «Северного потока-2». Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сказала сегодня, 10 февраля, что «грязной сделки» в обмен на уступку по «Северному потоку-2» между двумя странами не было.

3 октября господин Маас заявил, что, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит результаты исследования лабораторий, выявивших следы яда группы «Новичок» в организме господина Навального, санкции по линии Евросоюза будут неизбежны. Позже глава МИД ФРГ призвал разграничить темы «Северного потока-2» и Алексея Навального. Он также выражал уверенность, что газопровод будет достроен.

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год. После этого США расширили санкции против проекта. 21 января Европарламент принял резолюцию с призывом остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста Алексея Навального.

Подробнее о резолюции читайте в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».