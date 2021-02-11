Расчетное бремя

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит заявление конкурсного управляющего ООО «Межрегиональная энергетическая компания» (МЭК) о признании недействительными трудовых договоров с экс-гендиректором Романом Ощепковым и его советником, экс-депутатом заксобрания Алексеем Луканиным. По мнению заявителя, договоры носили мнимый характер, а под видом зарплаты из организации, которая управляла котельной бывшего велозавода, выводились деньги. В итоге МЭК оказалась в банкротстве с задолженностью более 63 млн руб. Управляющий намерен также взыскать с бывших руководителей более 9,5 млн руб., которые они получили в виде зарплаты и премий. В перспективе они могут быть привлечены и к субсидиарной ответственности. По мнению экспертов, самого факта признания договоров недействительными для этого будет недостаточно. Сам господин Луканин назвал требования управляющего «бредом».



Конкурсный управляющий ООО «Межрегиональная энергетическая компания» Иван Обухов обратился в суд с заявлением о взыскании с бывшего советника генерального директора этой компании Алексея Луканина 5,293 млн руб. По данным господина Обухова, эти средства господин Луканин получил в качестве заработной платы и премии. Алексей Луканин занял эту должность в 2015 году. В начале 2016 года его заработная плата составляла 62,1 тыс. руб., а осенью была увеличена в два раза — до 124,2 тыс. руб. в месяц. При этом в данный период основная часть сотрудников компании, которые были необходимы для обеспечения работы общества, была уволена. По мнению заявителя, трудовой договор с господином Луканиным является мнимой сделкой и реально был нужен для вывода средств должника, что в итоге причинило ущерб его кредиторам. Помимо взыскания средств, конкурсный управляющий просит суд признать недействительным и трудовой договор с Алексеем Луканиным.

С практически аналогичным заявлением Иван Обухов обратился и к бывшему генеральному директору общества Роману Ощепкову, который возглавлял «Межрегиональную энергетическую компанию» с 2015 по 2020 год. Он просит взыскать с него 4,279 млн руб., выплаченных в качестве заработной платы, и 1,281 млн руб. в качестве премий за указанный период.

ООО «Межрегиональная энергетическая компания» было зарегистрировано в Перми в 2014 году. Основное направление его деятельности состояло в аренде бывшей котельной ВК-1 завода «Велта». Этот актив общество получило в 2014 году, сменив в качестве арендатора ООО «Пермгазэнергосервис», которое к тому времени обанкротилось. При этом сразу после регистрации МЭК ее директором значился Кирилл Малянов, ранее возглавлявший «ПГЭС-групп». Владельцем котельной в то время было ОАО «Уралтеплосервис», бенефициаром которого назывался Алексей Луканин. В итоге свои обязанности по договорам аренды «Межрегиональная энергетическая компания» исполнить не смогла. В 2017 году суд по заявлению арендодателя взыскал с общества более 40 млн руб.

При этом имущественный комплекс ВК-1 находился в залоге у «Россельхозбанка». В результате «Уралтеплосервис» оказался в процедуре конкурсного производства, а котельная в 2019 году была продана за 79 млн руб. ООО «Уралоптинструмент». ОАО «Уралтеплосервис» обратилось в суд с заявлением о признании ООО «МЭК» банкротом, которое было удовлетворено в январе 2020 года. К этому времени сумма долга общества перед арендодателем составила более 63 млн руб.

Конкурсный управляющий ОАО «Уралтеплосервис» Александр Кобелев говорит, что в курсе требований коллеги о признании недействительными трудовых договоров с Алексеем Луканиным и Романом Ощепковым. По словам господина Кобелева, заявление об оспаривании сделок должника было направлено по его инициативе. «Мы однозначно уверены, что договоры были заключены с целью вывода денежных средств,— говорит Александр Кобелев.— Так, в 2016 году между ОАО „Уралтеплосервис“ и МЭК был расторгнут договор аренды теплосетей. И в этих условиях заработная плата руководства была увеличена в два раза, хотя компания хозяйственной деятельности не вела». По его словам, «Уралтеплосервис» смог добиться начала процедуры банкротства должника только с третьего раза — после того как «Межрегиональная энергетическая компания» утратила статус теплоснабжающей организации.

По словам знакомого с ситуацией источника, в суд может быть также подано заявление о привлечении Романа Ощепкова и Алексея Луканина к субсидиарной ответственности. «Конечно, в этом случае необходимо доказывать, что советник оказывал влияние на директора при принятии управленческих решений, но есть практика привлечения к ней даже бенефициаров»,— говорит собеседник „Ъ-Прикамье“.

Сам Алексей Луканин назвал требования конкурсного управляющего «бредом». По его словам, он работал в должности советника и получал за исполнение своих трудовых обязанностей заработную плату. «Я с этими людьми никогда не общался и не знаю их»,— рассказал господин Луканин о стороне заявителя.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает: факт признания того, что бывшее руководство компании действовало с целью вывода средств, «может добавить веса требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности, но незначительно». «Управляющему все равно надо будет доказать, какие еще действия, приведшие предприятие к банкротству, совершил директор. Пока взыскиваемые суммы не впечатляют и вряд ли именно эти платежи привели компанию к несостоятельности»,— заметил эксперт.

Дмитрий Астахов