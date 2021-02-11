НПФ Сбербанка запаял накопления

В прошлом году негосударственные пенсионные фонды (НПФ) получили возможность вкладывать пенсионные накопления в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ). Первым новый инструмент, похоже, испробовал крупнейший российский НПФ Сбербанка, который купил паев более чем на 1 млрд руб. Вложения в паи имеют как плюсы в виде более удобного способа управления средствами, так и минусы в виде двойного вознаграждения, которое клиенты будут платить не только НПФ, но и управляющей компании БПИФ.

НПФ Сбербанка вложил пенсионные накопления в биржевой паевой инвестиционный фонд, следует из раскрытия информации на 31 декабря 2020 года. У других НПФ, также раскрывающих информацию по эмитентам, вложений в такие инструменты нет. Два человека — близкий к крупной управляющей компании (УК), распоряжающейся средствами НПФ, и частного фонда — также не могут вспомнить инвестиции пенсионных накоплений в паи БПИФ. Вложения НПФ Сбербанка в этот фонд, исходя из его доли в средствах по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), составляют около 1,3 млрд руб.

Вложение пенсионных накопления в БПИФ регулятор позволил делать менее года назад, в мае 2020 года. Поэтому это новый инструмент для инвестиций, но пока еще не распробованный НПФ. На конец года, согласно данным Московской биржи, на ней обращались паи 55 БПИФ под управлением 11 компаний. По оценке “Ъ” на основе данных InvestFunds, за 2020 год чистый приток средств в БПИФ составил 62 млрд руб. При этом совокупная стоимость чистых активов (СЧА) к концу года превысила 85 млрд руб. За управление БПИФ управляющие компании берут комиссию, которая на российском рынке обычно составляет до 1% от СЧА.

Магистральным вложением пенсионных накоплений НПФ Сбербанка являются облигации федерального займа, которые в портфеле фонда занимают чуть более половины средств по ОПС. На остальные облигации приходится 41,2% совокупного портфеля. На акции приходится 7,6% пенсионных накоплений, при этом более 17% из них — вложения в материнскую структуру: обычные акции Сбербанка (1,2% от портфеля) и привилегированные (0,1%). Ранее БПИФ в портфеле фонда не было (НПФ раскрывает данные по эмитентам на конец каждого квартала). По классификации паи биржевого паевого инвестиционного фонда отнесены в раздел акции, что это за БПИФ и кто им управляет, в раскрытии не указывается. В НПФ Сбербанка не ответили на запрос “Ъ”.

«Для НПФ вложение в БПИФ удобно с точки зрения избавления от запросов регулятора по фидуциарной ответственности по акциям или угрозы привлечения к ней (см. “Ъ” от 7 июля 2020 года)»,— полагает один из собеседников “Ъ”. По его словам, таким образом, фонд показывает, что собирается инвестировать индексно, структура актива прозрачная и он отвечает лишь за то, что выбрал БПИФ с минимальной комиссией. «К тому же при покупке больших объемов акций всегда есть риск, что УК может некачественно выполнить работу, например, задрать цену при покупке не очень ликвидных бумаг, а присоединение к готовому портфелю БПИФ может раздробить этот риск»,— отмечает он. Однако собеседники “Ъ” отмечают, что при покупке БПИФ имеет место двойное вознаграждение.

«БПИФ — это индексная стратегия, которая чаще всего показывает лучшие результаты, чем активное управление»,— обращает внимание гендиректор «Ронин Траста» Сергей Стукалов. Таким образом, по его словам, потеря в доходности по пенсионным накоплениям за счет небольшого вознаграждения с лихвой может окупиться именно повышенной доходностью при вложении в индекс. «Особенно интересно для крупного НПФ вхождение в БПИФ акций второго эшелона»,— соглашается другой собеседник “Ъ”. В целом они отмечают, что логичнее было бы в таком случае вхождение в БПИФ именно акций, а не облигаций. «Для небольших фондов, которые не могут себе позволить качественное управление портфелем со стороны УК, это также был бы выход»,— говорит один из них.

Илья Усов