«Атлант» предлагает сдаться

Покупатели квартир в элитном жилом комплексе «Атлант» на улице Родионова рядом с торговым центром «Фантастика» пожаловались в прокуратуру на бездействие ННГУ имени Лобачевского, который не принимает мер для получения разрешения на давно построенные дома. Конфликт между инвестором ООО «Атлант» и вузом как застройщиком длится больше года. В госуниверситете не хотят продолжать инвестиционный договор с компанией на строительство 2–4-й очередей ЖК из шести многоквартирных домов. Пока стороны спорят по этому поводу в Верховном суде, судьбу оставшейся незастроенной части участка определяют Росимущество и Минобрнауки.



Как рассказали в инициативной группе дольщиков ЖК «Атлант», покупатели квартир написали заявления в прокуратуру с просьбой оценить бездействие руководства Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. По мнению заявителей, университет затягивает получение разрешений на ввод в эксплуатацию двух построенных многоквартирных домов. «Около полугода вуз не мог инициировать комиссию для приемки. По два-три месяца они доносили отдельные документы. После того как 9 декабря прошлого года было, наконец, получено заключение Госстройнадзора о соответствии проекту, от вуза требовалось только подать заявку для получения разрешения на ввод домов в эксплуатацию. Это дело нескольких дней, но прошло уже два месяца»,— сообщили в инициативной группе дольщиков (готовые квартиры в ЖК «Атлант» купили порядка 130 человек). По словам покупателей элитного жилья, длительной задержкой с оформлением нарушаются их права: люди не могут въехать в квартиры, начать их отделку, оформить налоговые вычеты.

Напомним, проект жилой застройки федерального земельного участка площадью 33 тыс. кв. м на улице Родионова начался еще в 2004 году. Тогда ННГУ по инвестиционному договору предоставил ООО «Атлант» и ООО «Профстрой-НН» участок в качестве вклада в проект, а инвесторы обязались за свой счет построить на нем жилье и передать в собственность Российской Федерации порядка 21% площадей. Изначально в проекте участвовали местные предприниматели, но они не смогли его реализовать, срок завершения строительства восьми домов продлевался несколько раз с 2010-го до конца 2019 года. В 2014 году в проект вошел московский предприниматель Сергей Забира. Он выкупил ООО «Атлант» и построил два элитных дома на стилобате. Однако в прошлом году вуз как застройщик отказался в очередной раз продлевать инвестконтракт на строительство 2–4-й очередей жилого комплекса. Инвестор пытался в суде обязать ННГУ продлить действие договора до конца 2025 года, но проиграл в трех инстанциях. Сейчас тяжба между «Атлантом» и университетом дошла до Верховного суда РФ, параллельно вуз пытается взыскать с коммерческого партнера 93 млн руб. неустойки.

Ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елена Загайнова на своем брифинге подтвердила, что ситуация с вводом двух построенных домов в ЖК «Атлант» пока застопорилась. «Мы финализируем этот инвестпроект, чтобы закончить все отношения. То, что дольщики не могут въехать в квартиры, не наш вопрос. Это вопрос застройщика, который должен ввести дом в эксплуатацию»,— сообщила ректор ННГУ. На уточнение, что именно ННГУ является застройщиком, ответственным за оформление градостроительной документации, госпожа Загайнова повторила: «Это не к нам!». «В процессе очень активно участвует Министерство образования и науки России. А наш вуз хочет развивать науку и, возможно, получить площади под новые научные направления, например для занятий со школьниками»,— добавила она, заключив, что больше не хочет обсуждать этот вопрос. Ранее в университете давали понять, что считают участие в строительстве жилья ошибочным решением предыдущего руководства университета (напомним, до 2020 года университетом руководил Роман Стронгин). Дело в том, что ННГУ выступает лишь техническим заказчиком проекта, а распоряжаться долей по инвестконтракту должно Росимущество, то есть, по сути, руководство федерального агентства будет распределять квартиры в ЖК, а вуз ничего не получит для своих нужд. Поэтому между университетом и ООО «Атлант» одно время шли переговоры о том, чтобы вместо квартир инвестор предоставил в построенных домах коммерческие помещения, например под организацию учебного архива.

Конфликтную ситуацию с клиентами ООО «Атлант» и задержкой ввода ЖК собираются урегулировать в нижегородском минстрое. Собеседник “Ъ-Приволжье” в областном правительстве отметил, что дольщики «правильно жалуются», так как для приемки домов следует формально подать пакет документов в минстрой, однако ННГУ более озабочен разбирательствами с инвестором за долю в проекте.

При этом остается неопределенной судьба большей части земельного участка, где планировалось возведение еще шести домов. Площадку под построенными домами отмежевали, но инвестор «Атлант» лоббирует вопрос строительства второй очереди ЖК — еще двух домов. Как пояснили в компании, многие покупатели хотят видеть законченный проект, тем более там планировалось создать частный детсад и школу. «В качестве компромисса мы предлагали университету не строить третью очередь ЖК, сделав на ее месте красивый сквер, а на месте четвертой очереди помочь ННГУ построить здание для их нужд, но в едином архитектурном стиле с нашим комплексом»,— рассказала представитель ООО «Атлант» Юлия Фролова. В университете не заинтересованы в дальнейшем строительстве жилья — контракт с инвестором прекращен. «Атлант» ведет переговоры о продлении проекта, но дальнейшее развитие площадки будет зависеть от решений, принятых на уровне Росимущества и Минобрнауки России. По информации “Ъ-Приволжье”, пока условно свободной площадкой близ ТЦ «Фантастика» аккуратно интересовались несколько частных застройщиков. На региональном уровне рассматривается вариант с размещением здесь одного из объектов научно-технологического центра «Квантовая долина».

Роман Кряжев