Навигации Севморпути меняют рулевого

Во ФГУП «Гидрографическое предприятие», отвечающем за навигационно-гидрографическое обеспечение безопасности мореплавания на Севморпути, поменяется гендиректор. Проработавшего на этом посту пять лет Юрия Михова сменит Александр Бенгерт, сейчас занимающий должность замглавы отдела обеспечения мореплавания дирекции Севморпути «Росатома». Собеседники “Ъ” рассказывают, что в ближайшее время структуру могут ждать изменения: флот «Гидрографического предприятия» могут передать «Атомфлоту».

Как стало известно “Ъ”, у ФГУП «Гидрографическое предприятие», подведомственного дирекции Севморпути «Росатома», в ближайшее время сменится руководство. Проработавший в нем 15 лет и в течение пяти лет возглавлявший предприятие Юрий Михов покинет должность 19 февраля, на его место будет назначен замглавы операционного управления и обеспечения мореплавания дирекции Севморпути Александр Бенгерт. По данным “Ъ”, о кадровых перестановках 11 февраля в рамках своего визита в Петербург должен сообщить глава госкорпорации Алексей Лихачев. По данным “Ъ”, господину Михову не продлили контракт. Что стало причиной такого решения, источники “Ъ” не сообщают. По их словам, ему могут предложить должность главы московского представительства «Гидрографического предприятия». В «Росатоме» “Ъ” подтвердили, что новым главой ФГУПа станет Александр Бенгерт, отказавшись от дополнительных комментариев.

ФГУП «Гидрографическое предприятие» было образовано в 1933 году. Основная задача — навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства по Севморпути (съемка рельефа дна в акватории Севморпути и на участках рек Енисей и Колыма, обслуживание средств навигационного оборудования, лоцманские проводки). В составе ФГУПа восемь гидрографических баз, арктическая гидрографическая экспедиция, картографическое производство, арктическая лоцманская служба, собственный флот. В 2019 году ФГУП было передано от Росморречфлота (подведомственен Минтрансу) «Росатому» и вошло в дирекцию Севморпути, возглавляемую Вячеславом Рукшей. По данным СПАРК, выручка предприятия в 2019 году выросла в шесть раз, почти до 845 млн руб., чистая прибыль составила 11,7 млн руб. против убытка в 27,6 млн руб. в 2018 году.

Александр Бенгерт в 2004 году окончил Мурманский государственный технический университет по специальности «эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». До прихода в дирекцию Севморпути в августе 2018 года работал на разных должностях в Мурманском морском пароходстве, помощником капитана в администрации морского порта Мурманск, а также был заместителем, а потом директором в мурманском филиале «Росморпорта».

Сейчас «Гидрографическое предприятие» выступает заказчиком контракта на 96 млрд руб. по строительству федеральных объектов на терминале «Утренний» в Сабетте для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», а также по реконструкции морского канала в Обской губе на 37,5 млрд руб. Кроме того, для предприятия строятся два лоцмейстерских судна (Зеленодольский завод имени Горького) и два гидрографических катера (Балаковский судоремонтно-судостроительный завод), а также планируется строительство гидрографического судна класса Arc7 и модернизация трех имеющихся исследовательских судов.

Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, рассказывают, что в перспективе новый и модернизированный флот может быть передан в ведение «Атомфлота», который эксплуатирует и обслуживает атомные ледоколы (также подведомственен дирекции Севморпути). Старый флот будет утилизирован или продан. Собеседники “Ъ” считают, что в этом есть логика: в одной структуре сосредоточить научные функции, а в другой — мореплавание и управление флотом.

Надежда Малышева из PortNews отмечает, что управлять флотом менее десяти единиц неэффективно, поэтому присоединение к «Атомфлоту» минимизирует расходы на бухгалтерию, ремонт, межнавигационное обслуживание и т. д. В то же время важно сохранить специализированный профессиональный коллектив и стабильность его работы, заключает эксперт.

Анастасия Веденеева