Уполномоченный заявляет

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова вчера сообщила депутатам Курултая, что покидает свой пост после 10 лет работы. Об этом она заявила, представляя свой доклад об итогах работы в 2020 году на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Срок ее контракта истекает 25 марта. Ранее сообщалось, что кандидатура госпожи Скоробогатовой предложена на должность уполномоченного по правам человека в республике. В настоящее время ее кандидатура проходит согласование в Москве.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова вчера на заседании комитета Курултая по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов объявила, что уходит со своего поста. Она отметила, что «уходит из этой сферы работы, которой она отдала 10 лет». «Буду рада новым проектам, решению новых задач, возможно, в каких-то других пространствах, в других взаимодействиях»,— заключила госпожа Скоробогатова.

Депутаты поблагодарили омбудсмена за работу. Заместитель председателя комитета Римма Утяшева охарактеризовала ее как «беспокойного человека, который активно работал на должности детского омбудсмена». «Мы с вами, а вы с нами, остаетесь с нами»,— заявил председатель комитета Салават Харасов.

Кроме заявления об отставке, госпожа Скоробогатова зачитала доклад о соблюдении и защите прав, свобод и интересов детей в 2020 году. По ее данным, количество подростковых самоубийств по сравнению с 2019 годом снизилось на 26% — с 30 до 22 случаев. Зафиксировано 55 попыток суицида (в 2019 году было 83). При этом в два раза выросло количество преступлений в отношении детей, сопряженных с насильственными действиями — с 446 до 997 случаев. Также вдвое — с 435 до 828 случаев — увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Чтобы снизить количество преступлений, Милана Скоробогатова считает важным сопровождать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, расширять сети социально-психологических служб, создать институт поддержки детей и семьи.

Милана Скоробогатова была назначена детским омбудсменом Башкирии в 2011 году. На эту должность она пришла из администрации Уфы, где работала начальником управления по опеке и попечительству. В декабре прошлого года стало известно, что глава республики Радий Хабиров предложил назначить госпожу Скоробогатову на пост уполномоченного по правам человека. Депутаты республиканского парламента уже заочно проголосовали за ее кандидатуру. Рим Каюмов, занимавший должность омбудсмена 11 лет, в июне прошлого года подал в Курултай прошение об отставке. До назначения нового уполномоченного он продолжает исполнять его обязанности.

Милана Скоробогатова сообщила „Ъ“, что сейчас идет процедура согласования кандидатуры омбудсмена в аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Срок полномочий госпожи Скоробогатовой на должности детского омбудсмена по контракту истекает 25 марта. «Потом буду исполнять обязанности до назначения нового уполномоченного, кандидатуру которого внесет глава республики», — отметила собеседница.

В пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека России подтвердили, что документы о назначении Миланы Скоробогатовой на должность регионального омбудсмена находятся на согласовании, решение по ее кандидатуре пока не принято.

Летом прошлого года на пост уполномоченного по правам человека в Башкирии рассматривалась кандидатура члена Совета при главе республики по правам человека и развитию гражданского общества Зульфии Гайсиной. Курултай одобрил ее назначение, однако она не прошла согласование в Москве.

Исполнительный директор АНМО «Уфимский хоспис», член СПЧ при главе Башкирии Радмила Сурначева положительно оценивает итоги работы Миланы Скоробогатовой. «К примеру, она помогала нам возвращать подопечного хосписа из Кореи — у ребенка была саркома Юинга, ему необходимы были сильные обезболивающие. Дорога в Башкирию занимала полтора суток. Милана Скоробогатова была на связи с уполномоченным по правам ребенка Приморского края, это помогло организовать профессиональное сопровождение ребенка на каждом этапе во всех транзитных аэропортах»,— рассказала Радмила Сурначева.

Учредитель благотворительного фонда «Наши дети» Ольга Власова отметила, что совместно с детским омбудсменом над решением каких-то проблем не работала. Вместе с тем она заявила, что «пару раз Милана Скоробогатова в конкретных кейсах очень помогла».

Влада Шипилова, Елена Чиркова