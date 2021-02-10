На Кубани с экс-депутата взыскали 33 млн рублей за покупки на неподтвержденные доходы

С бывшего депутата Совета Крыловского сельского поселения по требованию прокуратуры взыскали имущество, приобретенное на доходы, не указанные в декларации. Общая стоимость имущества составила 33,3 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура установила, что депутат указал недостоверные сведения об имущественном положении на себя и свою супругу. По факту выявленных нарушений прокуратура подала иск в Крыловской районный суд.

В итоге в пользу государства с депутата взыскано 11 млн руб., а также 12 земельных участков, 10 единиц самоходной и транспортной техники, стоимостью 22 млн руб. Ответчики пытались обжаловать решение, но Краснодарский краевой суд оставил его без изменений. Решение вступило в законную силу.

Как писал “Ъ-Кубань”, двое депутатов Совета Крыловского сельского поселения были лишены полномочий за то, что они не указали в декларациях за 2017, 2018 годы сведения о приобретении и наличии в собственности 18 земельных участков общей стоимостью более 9 млн руб. и машины стоимостью более 2 млн руб.

Как стало известно “Ъ-Кубань”, речь идет об Андрее Дуракове, в 2014 году выдвинутом на выборы в Совет сельского поселения от партии «Единая Россия». По роду деятельности он индивидуальный предприниматель. По данным «СПАРК-Интерфакс», сфера его деятельности - выращивание зерновых культур. Ранее он занимался перевозкой грузов

Виктория Колганова