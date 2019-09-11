Двух депутатов на Кубани лишили полномочий за сокрытие имущества

В результате прокурорской проверки было установлено, что у двое депутатов Совета Крыловского сельского поселения не указали в декларациях за 2017, 2018 годы сведения о приобретении и наличии в собственности 18 земельных участков общей стоимостью более 9 млн руб. и машины стоимостью более 2 млн руб., информирует пресс-служба краевой прокуратуры. Кроме того задекларированных ранее доходов недостаточно для покупки всего этого имущества.

По инициативе районной прокуратуры на внеочередной сессии Совета полномочия данных депутатов досрочно прекращены.

Андрей Ульченко