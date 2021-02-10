Белоруссия просит выдать задержанного в России участника белорусских протестов

Генпрокуратура Белоруссии направила российской стороне запрос на выдачу бойца ММА Алексея Кудина, участвовавшего в протестах после президентских выборов в республике. 21 января он был задержан в Московской области.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации просьбу о выдаче Кудина Алексея Александровича, 1984 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности»,— говорится в Telegram-канале белорусского ведомства.

Алексею Кудину инкриминировано «сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия». Он обвиняется по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Белоруссии. Ранее мужчина не явился в суд и был объявлен в розыск, говорится в сообщении.