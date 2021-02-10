Заксобрание Петербурга в первом чтении проголосовало за возвращение вытрезвителей

Законопроект о возвращении системы вытрезвителей, внесенный депутатами Денисом Четырбоком, Еленой Киселевой и Сергеем Соловьевым, прошел первое чтение в Заксобрании. Об этом сообщил официальный сайт петербургского парламента.

В соответствии с документом правительство города будет наделено полномочиями на оказание помощи гражданам в любом состоянии опьянения, если нетрезвый человек представляет опасность для себя или окружающих. По словам председателя Заксобрания Вячеслава Макарова, возвращенные вытрезвители помогут защитить не только граждан, но и врачей, которым обычно приходится работать с нетрезвыми лицами.

О том, что будут представлять собой новые вытрезвители, “Ъ-СПб” рассказывал читателям в январе.