Алкогольный тест-драйв

Законодательное собрание Петербурга готовится рассмотреть в первом чтении закон о разделении полномочий госорганов в вопросе организации работы вытрезвителей. Депутаты передают полномочия по управлению этими заведениями исполнительным органам и в дальнейшем намерены создать рабочую группу для обсуждения всех условий работы в этом направлении. В ее же рамках будет обсуждаться, на платной или бесплатной основе будут работать вытрезвители.

Начать обсуждение работы вытрезвителей планируется на заседании комитета по законодательству в пятницу, 15 января, рассказал “Ъ” его председатель Денис Четырбок. Он отметил, что к диалогу будут приглашены представители исполнительной власти, правоохранительных органов, медицинские работники и другие заинтересованные в вопросе вытрезвителей деятели.

Господин Четырбок отдельно подчеркнул, что во внесенном в ЗакС законе пока не идет речи о том, как будет выглядеть система и сами вытрезвители. Сначала нужно передать полномочия правительству, а после писать под него закон, чтобы властям было комфортнее работать.

Депутат говорит, что сперва нужно сделать пилотный вариант, после чего корректировать работу этих учреждений, поэтому пока неясно, как будет проще организовать управление. Одним из вариантов является ГЧП (государственно-частное партнерство). «Вопрос надо проработать таким образом, что если вытрезвитель и будет платным, то люди должны понимать, за что они платят. Нужен сервис»,— говорит господин Четырбок. Этим вопросом предстоит задаться членам рабочей группы.

Парламентарий также считает, что следует прописать признаки, по которым человека можно и нужно забирать в вытрезвитель. «Если даже человек уснул на улице, но потом проснулся и готов вызвать такси, чтобы отоспаться дома, то, наверное, забирать его не нужно»,— считает парламентарий.

Его коллега, лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский считает, что систему вытрезвителей возрождать ни в коем случае нельзя. «Я категорически против: я помню как работала эта система, и это ужасно. Вся работа превращалась просто в издевательство над гражданами и ограбления»,— подчеркивает он.

Первые вытрезвители в России появились в 1902 году. Активная критика системы началась после распада СССР, когда в больших количествах стали появляться сообщения об ограблениях задержанных, избиениях их сотрудниками милиции. Также в вытрезвителях существовал план по задержанным, поэтому сотрудники могли забрать даже приличного, немного выпившего человека, чтобы выполнить норму.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подтвердил, что в работе вытрезвителей были многочисленные нарушения, но он считает, что их ликвидация создала «новые, не менее острые проблемы». «Отсутствие специализированной системы больно ударило и по людям, "перебравшим" с алкоголем, и по обычным медицинским учреждениям»,— считает председатель парламента, подчеркивая, что для работы, например, с буйными пациентами в больницах нет нужного персонала. Одновременно с этим он отметил, что «не дело за бюджетные деньги приводить в чувство любителей горячительных напитков».

Священник храма Воскресения Господня отец Георгий, ответственный за общество трезвости при храме, считает, что вытрезвители, вероятно, помогут спасти десятки людей, но на проблему употребления спиртного влияния не окажут. «Вытрезвители — это лучше, чем ничего. Сильно выпивший человек может замерзнуть, а так его жизнь будет спасена. Сейчас у нас нет государственных учреждений, которые бы оказали помощь сильно пьющим. Существуют общества, например, при храмах, как наше. Хорошо, если бы в таких вытрезвителях находились какие-то волонтеры, которые оказали бы и психологическую помощь. Сами же вытрезвители не смогут исправить ситуацию с высоким потреблением алкоголя»,— считает священник.

Олег Дилимбетов