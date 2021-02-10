Госдума одобрила запрет на изъятие домашних животных за долги

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает изымать за долги животных, не задействованных в бизнесе. Изменения вносятся в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК). Сейчас в списке запрещенных к изъятию за долги животных перечислены только некоторые сельскохозяйственные.

«В результате существующей практики изъятия домашних животных у владельцев-должников негативные последствия наступают как для граждан, которые в большинстве случаев считают домашних животных членами своей семьи, так и для самих животных»,— говорится на сайте нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили депутаты Павел Крашенинников и Владимир Бурматов (оба — «Единая Россия»). В Госдуму документ внесли в сентябре 2020 года. По мнению господина Крашенинникова, предлагаемые изменения сделают отношение к домашним животным более гуманным, поспособствуют обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев.