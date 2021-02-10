УОМЗ разработал аппарат ИВЛ с функцией безопасной томографии

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») разработал аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с функцией томографии органов грудной клетки, сообщила пресс-служба «Ростеха». Сейчас он не имеет аналогов в России.

Аппарат предназначен людей старше одного года, которые лечатся в отделениях интенсивной терапии и реанимации. «Новая разработка позволяет визуализировать наполнение легких в процессе дыхания, оценивать степень их поражения — в том числе при вирусной пневмонии, а также в том случае, когда врачам необходимо скорректировать стратегию респираторной поддержки путем регулировки подаваемых пациенту объемов дыхательной смеси»,— говорится в сообщении компании.

Томография выполняется безопасным для человека электроимпедансным методом, который основан на регистрации уровня электропроводности внутренних органов человека. Как сообщила пресс-служба компании, планируется также выпуск томографа в качестве самостоятельного изделия. Сейчас предприятие проводит технические испытания аппарата для его регистрации.

В Свердловской области есть еще несколько производителей аппаратов ИВЛ, например, также входящий в «Ростех» Уральский приборостроительный завод (УПЗ). В 2020 году экспорт аппаратов ИВЛ из региона вырос в 34 раза.

Михаил Мананников