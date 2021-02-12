Елисея Стуколова ждут в Ярославле в феврале

5 февраля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Тверь» мы рассказали историю пятилетнего Елисея из Тверской области. У него акушерский паралич — родовое повреждение правого плеча, рука была полностью неподвижна. Елисей перенес две операции, рука немного ожила, мальчик смог ее приподнимать, отводить в сторону. Но для полного восстановления руки и работы пальцев нужно продолжить хирургическое лечение. Рады сообщить: вся необходимая сумма (749 868 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 5 февраля 24 006 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «России 1», ГТРК «Тверь», «Волгоград-ТРВ», «Владимир», «Лотос», «Томск», а также 139 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 17 детям на 30 748 889 руб.