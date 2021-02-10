Бахрейн зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Бахрейн в рамках ускоренной процедуры зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Это 24-я страна, разрешившая применение препарата на своей территории. До этого в Бахрейне были одобрены вакцины от Pfizer/BioNTech, Sinopharm, а также AstraZeneca и Оксфордского университета.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства»,— говорится в сообщении фонда (цитата по «РИА Новости»).

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Бахрейне COVID-19 заболели 108 тыс. человек. Умерли 387 пациентов с коронавирусом, вылечились — 102 тыс. Отметим, что, согласно данным из открытых источников, население Бахрейна на 2020 год составляло чуть более 1,5 млн человек.

Вакцина разработки Центра имени Гамалеи «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года. В Европе интерес к препарату усилился после сбоев поставок вакцин других производителей, в частности компании AstraZeneca, а также Pfizer и BioNThec. По данным агентства Bloomberg, «Спутник V» занимает четвертое место среди всех вакцин по количеству предзаказов. Отметим, что на прошлой неделе научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», сообщив об эффективности этого препарата на уровне 91%.

О результатах третьей фазы клинических испытаний российской вакцины — в материале “Ъ” «The Lancet расписался за "Спутник V"».