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Фото: tatarstan.ru

ГБУ «Безопасность дорожного движения» лишили права выдавать участки под дорожный сервис

Постановление без указания причины приняло правительство Татарстана

Правительство Татарстана лишило свое государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» (ГБУ БДД) права оказывать услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования для размещения объектов дорожного сервиса.

Это следует из подписанного 1 февраля премьер-министром республики Алексеем Песошиным постановления №45 «О внесении изменения в примерный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями…»

В данном документе пункт о предоставлении участков исключен из перечня госуслуг и работ, выполнять которые ранее правительство республики поручало ГБУ БДД.

Причина отмены полномочий в постановлении правительства Татарстана не указана.

Взамен этим же документом в полномочия ГБУ ПДД включены работы по созданию и развитию информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, техническому сопровождению и эксплуатации, выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

ГБУ БДД с конца 2016 года возглавляет Рифкат Минниханов (старший брат президента республики Рустама Минниханова), до этого 24 года руководивший управлением ГИБДД в регионе.

На сайте ГБУ БДД размещена информация о том, что ведомство уполномочено согласовывать предоставление земельных участков под объекты дорожного сервиса, информационные конструкции и указатели, согласовывать перевод земельного участка, находящегося в придорожной полосе, из категории земель сельхозназначения в категорию земель промышленного и иного назначения, предъявлять иски в суд о приведении в соответствие требованиям строений, размещенных в полосе отвода и придорожной полосе автодорог.

Как писал «Ъ-Казань», по инициативе ГБУ БДД в Татарстане с 2021 года сразу на 500 руб., или почти на 18%, выросла плата за эвакуацию задержанного автомобиля. Теперь она составляет почти 3 тыс. руб. Также увеличен почасовой тариф за хранение автомобиля на штрафстоянке. Организацией этой деятельности в регионе занимается ГБУ БДД.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"


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