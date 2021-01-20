Эвакуация растет в цене

В Татарстане в новом году сразу на 500 руб., или почти на 18%, выросла плата за эвакуацию задержанного автомобиля. Теперь она составляет почти 3 тыс. руб. Чиновники также увеличили почасовой тариф за хранение автомобиля на штрафстоянке, отменив при этом плату с 31-го дня. Автовладельцы считают такое решение властей «бонусом», поскольку ранее счет за стоянку мог равняться стоимости самого автомобиля. Эксперты указывают, что тарифы в Татарстане на эвакуацию одни из самых высоких в РФ.



Согласно постановлению госкомитета Татарстана по тарифам, эвакуация на спецстоянку в 2021 году обойдется владельцу автомобиля в 2940 руб. 60 коп. Республиканский тариф с этого года вырос сразу на 17,9%. В 2020 году он составлял 2494 руб. 22 коп.

Также на 17% выросла плата за погрузочно-разгрузочные работы — с 726 руб. 74 коп. до 850 руб. 64 коп. Столько водителю надо заплатить в том случае, если устранена причина задержания транспортного средства, однако автомобиль уже был погружен на эвакуатор.

Тариф на эвакуацию задержанных автомобилей, согласно постановлению, будет увеличиваться ежегодно. В 2022 году плата за перемещение задержанного средства составит уже 3067 руб. 36 коп. (вырастет еще на 4,3%), а к 2025 году достигнет 3473 руб. 60 коп. (общий рост за четыре года составит 18,1%). Плата за погрузочно-разгрузочные работы через четыре года будет превышать 1 тыс. руб.

Госкомитет по тарифам также пересмотрел размер платы за хранение автомобилей на штрафстоянке. Так, если раньше один час нахождения легкового автомобиля на ней стоил 57 руб. 60 коп, то теперь — 59 руб. 63 коп. (+3,5%). Для мотоцикла тариф вырос с 28 руб. 79 коп. до 29 руб. 82 коп., для автобуса и грузовика — с 115 руб. 19 коп. до 119 руб. 27 коп., для транспорта с прицепом — с 144 руб. 4 коп. до 149 руб. 8 коп., для негабаритного транспорта — с 172 руб. 78 коп. до 178 руб. 90 коп.

В то же время почасовой тариф теперь будет действовать только первые трое суток. С четвертого дня плата составит 1,2 тыс. руб. в сутки независимо от категории транспортного средства. С 31 дня плата за хранение задержанного автомобиля взиматься не будет. «Раньше как было: допустим, за три-четыре месяца сумма за хранение на стоянке, особенно тех машин, которые попали в ДТП, становилась больше, чем стоимость самой машины, и не было интереса ее забирать»,— пояснил глава госкомитета по тарифам Александр Груничев.

Согласно постановлению кабмина Татарстана, полномочиями по организации перемещения задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения и возврата владельцам наделено государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» (ГБУ БДД). Его с конца 2016 года возглавляет Рифкат Минниханов (старший брат президента республики Рустама Минниханова), до этого 24 года руководивший управлением ГИБДД в регионе.

ГБУ БДД провело тендер на перемещение транспортных средств. Контракт до 30 июня 2021 года получило ООО «Мех-транс», принадлежащее, по данным kartoteka.ru, его директору Гумару Нигматзянову. Контракт был заключен 13 января. Согласно техзаданию, за полгода компания должна обеспечить эвакуацию до 7,4 тыс. транспортных средств. То есть каждое перемещение будет оплачено победителю тендера в размере 2,4 тыс. руб. «Мех-транс» и ранее получало такие контракты. Предыдущий договор стоимостью 19,29 млн руб. был заключен в конце сентября прошлого года, но в январе 2021года был досрочно прекращен. Контракт, несмотря на то, что ранее тариф был ниже, также предусматривал оплату за эвакуацию в размере 2,4 тыс. руб. Но к 31 декабря ООО успело выполнить лишь часть работы на общую сумму 5,19 млн руб.

«Эвакуация подорожала на 500 руб., а любое удорожание — это нехорошо»,— сказал татарстанский представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Рамиль Хайруллин, отмечая, что «в Татарстане и так были недешевые тарифы». Вместе с тем он назвал «бонусом», что власти освободили от платы за хранение с 31 дня. «За 30 суток набежит около 40 тыс. руб. Конечно, для месяца хранения авто это все равно дороговато. Как бесплатную парковку рассматривать спецстоянку смысла нет»,— добавил он.

По словам господина Хайруллина, «эвакуация выгодна» для победителя тендера. «Пока свою машину вызволишь из плена, часы натикают»,— отметил он. Представитель ФАР вспомнил, как раньше машину невозможно было забрать со штрафстоянки в выходные дни и «все боялись эвакуации машины в пятницу вечером». «Сейчас законодательно обязали машину отдавать сразу и даже до погрузки, если успел исправить нарушение»,— пояснил он. Господин Хайруллин добавил, что в последние дни машины в Казани, как правило, эвакуируют, если они мешают уборке снега. «Обоснованно или необоснованно — надо рассматривать каждый случай отдельно. Действительно, автомобили стоят и мешают уборке снега. Но все-таки я считаю, что чиновники должны устанавливать информационные щиты, чтобы автовладельцы знали, что здесь планируется уборка»,— заключил он.

Кирилл Антонов