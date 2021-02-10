Смольный урезал финансирование строительства петербургского метро

Петербургские власти опубликовали проект постановления, согласно которому перераспределяются средства, выделенные на строительство метрополитена на 2022 и 2023 годы. При этом дополнительные средства выделят на замену эскалаторов.

Об изменениях сообщает «Город+». В частности, власти хотят снизить объемы финансирования Красносельско-Калининской ветки от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» на 1,3 млрд рублей. Также на 398 млн рублей уменьшат расходы на строительство Лахтинско-Правобережной линии метро от «Спасской» до станции «Морской фасад». Дополнительные 309 млн рублей при этом потратят на замену эскалаторов «Технологического института-1»

В настоящий момент проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что петербургский метрополитен планирует закупить 96 новых вагонов.