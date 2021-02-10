Росимущество отсуживает землю под рестораном «Форт Утриш» в Анапе

Арбитражный суд Краснодарского края вчера, 9 февраля, удовлетворил ходатайство администрации Анапы о вступлении в дело по иску межрегионального управления Росимущества к ООО «Форт Утриш» в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями относительно предмета спора. Предметом иска является истребование земельного участка в поселке Большой Утриш по улице Набережной, 1. Там находится часть строений и сооружений комплекса отеля-ресторана «Форт Утриш». Как сообщили “Ъ” в краевом арбитраже, новое заседание по данному вопросу состоится 9 марта.

В Экологической вахте по Северному Кавказу (ЭВСК) пояснили “Ъ”, что на данный земельный участок в настоящее время наложен арест — в отношении него запрещено совершать любые регистрационные действия. Комплекс отеля-ресторана «Форт Утриш», по данным экологов, расположен на двух смежных участках. Первый относится к землям населенных пунктов (вид разрешенного использования — «для благоустройства пляжной территории»). Второй находится на береговой полосе Черного моря и частично захватывает морскую акваторию (относится к землям населенных пунктов, вид разрешенного использования «для обслуживания и эксплуатации кафе-столовой и здания кухни»). Второй участок находится в собственности муниципалитета, а в 2009 году был предоставлен в аренду Анне Мамыкиной и Петру Курбацкому.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Форт Утриш» зарегистрировано в поселке Большой Утриш в 1999 году. Уставный капитал общества 138,8 тыс. руб. 50% уставного капитала принадлежит Петру Курбацкому, 25% — Анне Мамыкиной, еще 25% — Сергею Мамыкину. По результатам 2019 года выручка общества составила 37,2 млн руб., чистая прибыль — 1,95 млн руб., кредиторская задолженность — 132 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ”, в Краснодаре рассматриваются два иска по поводу одного и того же объекта — земельного участка площадью 9,2 га в селе Большой Утриш города-курорта Анапы, принадлежащего московскому ООО «СитиИнжиниринг» («дача Сердюкова»). Территориальное управление (ТУ) Росимущества по Краснодарскому краю просит суд признать отсутствующим право общества на землю, признать право на участок за Российской Федерацией и истребовать имущество из чужого незаконного владения.

Как суд арестовал «дачу Сердюкова» — в публикации “Ъ”.

Дмитрий Михеенко, Краснодар