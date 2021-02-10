Наноспутник для мониторинга лесов создадут ученые Кузбасса

Кузбасский государственный технический университет вместе с ГК «Роскосмос» создадут наноспутник «Кузбасс-300». Его планируется запустить в космос в ноябре 2021 года. В спутнике будет заложено 300 г угля, сообщает ТАСС со ссылкой на врио ректора университета Алексея Яковлева.

«Спутник будет оснащен инфракрасной камерой для дистанционного зондирования земли для выявления лесных и техногенных пожаров»,— рассказал проректор по научной работе и международному сотрудничеству Кирилл Костиков.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий направил на реализацию проекта 2,5 млн руб. Такую же сумму планирует выделить университет.

Екатерина Лукашевич

Екатерина Лукашевич