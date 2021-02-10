Ректор Курского госуниверситета Александр Худин намерен переизбраться на этот пост

Совет ректоров вузов Курской области одобрил кандидатов на выборы ректора Курского государственного университета. Это следует из сообщения КГУ.
Наиболее статусным кандидатом является действующий ректор и глава совета ректоров Александр Худин. Эта организация также поддержала кандидатуру господина Худина.
Конкуренцию ректору планируют составить заведующий кафедрой математического анализа и прикладной математики КГУ Михаил Кабанко и декан филологического факультета вуза Сергей Праведников. Программы кандидатов еще не опубликованы. Дата выборов пока не определена.