Тюменская область получит более 509,1 млн рублей на расселение и снос аварийного и ветхого жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ направит в Тюменскую область более 509,1 млн руб. на расселение и снос ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главное управления строительства.

Согласно одобренной заявке, средства из фонда ЖКХ Тюменская область получит в 2021-2022 годах. В то же время из бюджета региона в рамках софинансирования будет выделено более 2,3 млрд руб. По данным пресс-службы тюменского правительства, деньги будут направлены на переселение более 2,1 тыс. человек из 975 непригодных для проживания домов в шести муниципалитетах. Общая площадь ликвидируемого жилфонда составит 39,1 тыс. кв. м.

«На 1 января 2021 года в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Тюменской области расселено около 56,1 тыс. кв. м аварийного жилья (38% от общего плана), из этого числа в 2020 году расселено более 24,1 тыс. кв. м»,— подчеркнули в пресс-службе правительства Тюменской области.

Всего в рамках программы региональные власти планируют расселить около 147,3 тыс. кв. м аварийного жилфонда. По предварительным прогнозам, работы будут завершены в 2023 году — на один год и восемь месяцев раньше срока.