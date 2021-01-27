В Тюменской области перевыполнили план по расселению жилья на 2021 год

Тюменская область досрочно выполнила план по расселению аварийного и ветхого жилья на 2021 год. «До конца этого года нужно было расселить более 57,5 тыс. кв. м (3,2 тыс. человек). По данным на 19 января, в области расселено более 60,2 тыс. кв. м (около 3,1 тыс. человек). Таким образом, показатель 2021 года уже выполнен», — сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там уточнили, что всего в этом году планируется расселить 36 тыс. кв. м или 1,9 тыс. человек.

Всего в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2025 году в Тюменской области должно быть расселено 147,29 тыс. кв. м аварийного жилфонда, в котором проживает около 8,1 тыс. человек.

По данным тюменских властей на начало 2021 года, в рамках программы уже расселено 56 тыс. кв. м аварийного жилья — 38% от всего запланированного объема. В том числе более 24,1 тыс. кв. м (около 1,1 тыс. человек) в 2020 году.

«В целом реализацию федерального проекта в регионе планируется завершить в 2023 году, с опережением на 1 год и 8 месяцев», - отметили в пресс-службе правительства Тюменской области.