Комитет Госдумы не поддержал ограничение времени рекламы перед киносеансом

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об ограничении продолжительности рекламы перед киносеансами. Заксобрание Санкт-Петербурга в этом документе предлагало запретить показывать рекламные ролики после установленного времени начала сеанса, а также сократить рекламу до десяти минут.

Правительство выступило против принятия законопроекта из-за возможного снижения доходов прокатчиков и кинотеатров. В этом случае сократятся налоговые поступления вырастет стоимость билетов и уменьшатся суммы авторских отчислений, полагает правительство. Комитет Госдумы и правительство отмечают также, что проблема несоответствия фактического времени начала сеанса и указанного в билете может быть решена в рамках правил по киновидеообслуживанию населения, передает «РИА Новости».

Законопроект подготовили еще в конце 2019 года. Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга утверждают, что зачастую самого сеанса приходится ждать больше получаса. Депутаты считают это обманом зрителей, потому что фактически показ начинается позже, чем указано в билете.

Подробнее об инициативе читайте в публикации “Ъ FM” «Реклама рискует попасть под сокращение».