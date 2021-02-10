ЦСКА позвал на помощь центрового

Баскетбольный клуб ЦСКА, оказавшийся в очень сложной кадровой ситуации, объявил о подписании контракта до конца текущего сезона с нигерийским центровым Майклом Эриком. В последнее время он выступал за турецкий «Тюрк Телеком». Новичок призван заменить одного из лидеров армейцев, Николу Милутинова, получившего травму плеча и надолго выбывшего из строя.

В день матча с красноярским «Енисеем» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ из лагеря ЦСКА поступила, наверное, первая позитивная новость за последнее время. После ряда сообщений о болезненных кадровых потерях в составе армейцы объявили о приобретении центрового Майкла Эрика. Он должен помочь стабилизировать ситуацию и преодолеть очевидный кризис, наметившийся в игре команды.

Напомним, недавно ЦСКА лишился из-за травм Николы Милутинова и Торнике Шенгелии, которые присоединились к выбывшему из строя еще в конце декабря Уиллу Клайберну. К тому же на днях клуб покинул по семейным обстоятельствам Майк Джеймс. Таким образом, команда осталась уже без четырех ведущих баскетболистов, да еще на фоне беспрецедентной серии поражений. Москвичи проиграли четыре матча подряд в Евролиге и Единой лиге ВТБ, в том числе соперникам, которым раньше никогда не уступали.

Баскетболист ЦСКА Никола Милутинов Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Безусловно, в сложившихся обстоятельствах ЦСКА нуждался в срочном усилении состава. Прежде всего требовалось найти замену Милутинову, который стал одним из столпов команды. К сожалению, он досрочно завершил выступление в нынешнем сезоне после травмы правого плечевого сустава. Конечно, равноценно заменить обладающего звездным статусом сербского центрового, который лидировал в Евролиге по подборам (8,6) и занимал шестое место по эффективности (17,9), Майклу Эрику будет трудно. Но, по мнению армейского менеджмента, из имевшихся на рынке это был наиболее оптимальный вариант.

В пользу 32-летнего нигерийца сыграли несколько факторов, а главным образом — его опыт.

Хотя Эрик перешел в ЦСКА из «Тюрк Телекома», два предыдущих сезона он провел в клубах Евролиги — турецкой «Дарюшшафаке» и испанской «Басконии». Его средние показатели — 8,4 очка, 3,9 подбора и 0,7 блок-шота в 57 матчах турнира. Однажды во встрече с «Химками», когда Эрик набрал 22 очка и сделал 15 подборов, его даже признали MVP тура. Кроме того, с «Дарюшшафакой» он завоевал Кубок Европы, а с «Басконией» выиграл чемпионат Испании. Немаловажно, по словам главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, и то, что ранее Эрик выступал бок о бок с Шенгелией, Клайберном и Дэрраном Хиллиардом.

«После того как мы все были шокированы травмой Николы Милутинова, мы очень тщательно изучали рынок,— отметил Димитрис Итудис в интервью клубной пресс-службе.— Оценили все возможности вместе с президентом и моими помощниками и пришли к выводу, что Майкл Эрик подойдет нашей команде, ведь у него есть опыт выступления в Евролиге, габариты и большое желание играть за нас. Он понимает, куда приходит, знает, чье место займет. Мы также приняли во внимание мнение игроков, которые прежде выступали вместе с Майклом — Токо, Дэррана и Уилла. Он полон мотивации, и надеюсь, поможет команде в том, чего мы хотим добиться. Определенно, мы хотим перезапустить команду, когда вернутся травмированные и приедет наш новичок».

Эрик поступит в распоряжение армейцев после того, как оформит необходимые документы для въезда в Россию.

Судя по его статистике в нынешнем сезоне, новобранец ЦСКА находится в хорошей форме. В 19 матчах турецкой лиги за «Тюрк Телеком» он играл в среднем по 24,2 минуты, набирал 11 очков, делал 6,2 подбора и 1 блок-шот. В шести встречах Лиги чемпионов FIBA его показатели были еще выше — 27,6 минуты, 12,2 очка, 6,7 подбора и 1,3 блок-шота. «Рад, что для меня в этом сезоне открывается новая глава с ЦСКА,— сказал Майкл Эрик.— Один из грандов Евролиги, который много раз становился чемпионом, предоставил мне отличный шанс, и я благодарен, что стану частью этого клуба».

Александр Ильин