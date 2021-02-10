Апелляцию экс-спикера гордумы Перми отложили из-за его болезни

Рассмотрение апелляции бывшего спикера Пермской думы Юрия Уткина на решение Ленинского суда Перми отложено до 24 февраля. Это связано с болезнью истца и его представителя. В настоящее время Юрий Уткин находится на лечении в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова. Суд решил, что рассмотрение жалобы без участия истца лишает его права на судебную защиту. Напомним, Юрий Уткин оспаривает прошлогоднее решение Пермской думы о лишении его полномочий спикера.

Депутаты заявили о недоверии Юрию Уткину и приняли решение о лишении спикера полномочий на пленарном заседании 27 октября 2020 года. Эту инициативу поддержали 32 из 34 участвовавших в заседании народных избранников. Исполняющим обязанности спикера был назначен первый заместитель председателя думы Дмитрий Малютин. Юрий Уткин посчитал, что решение было принято с нарушениями законодательства и регламента думы, и обратился в Ленинский райсуд. Однако суд отказал бывшему председателю думы в удовлетворении требований.