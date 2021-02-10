Hyundai создала беспилотного робота TIGER

Компания Hyundai разработала шагающего беспилотного электрического робота TIGER, который стал развитием идей прототипа Hyundai Elevate.

TIGER (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot) стал второй моделью семейства высокомобильных транспортных средств Ultimate Mobility Vehicle (UMV) и предназначен для доставки грузов в труднодоступные места.

Корейский беспилотник построен на модульной платформе и оснащен роботизированными «ногами» с пятью степенями свободы. В колеса встроены электромоторы, которые приводят TIGER в движение.

При езде по твердой поверхности «ноги» находятся в сложенном состоянии и работают в режиме подвески, а на пересеченной местности конструкция позволяет электромобилю преодолевать ямы и препятствия. Возможность менять колею и высоту каждой «ноги» в отдельности обеспечивает для капсулы постоянный уровень высоты над поверхностью.

TIGER полностью автономен и может использоваться в связке с дронами. Летающие беспилотники способны переносить робота с места на место, а также выступать в качестве внешних источников энергии, заряжая батареи TIGER.

Первый прототип робота, названный TIGER X-1, создан в сотрудничестве с компанией Autodesk и отличается облегченными деталями, сделанными с помощью 3D-печати из углепластика.

Напомним, премьера концепт-кара Hyundai Elevate состоялась в 2019 году на выставке CES в Лас-Вегасе.