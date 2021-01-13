РАН рекомендовала отложить разработку ракеты для полета на Луну

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу предлагает отложить создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полета на Луну, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию решения совета.

«Руководству РАН и госкорпорации "Роскосмос" обратиться к президенту Российской Федерации с предложением... переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок»,— приводит издание выдержку из документа.

В декабре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что считает преждевременным приступать к созданию сверхтяжелой ракеты «Енисей» на основе существующих решений. По его словам, для ракеты нужен «принципиально новый маршевый двигатель». Позже «Роскосмос» заключил контракт в 1,5 млрд руб. на проектирование сверхтяжелой ракеты.

О российской стратегии в космосе — в материале “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».